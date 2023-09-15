Установлены имена 31665 погибших в Украине российских военных

Журналисты установили имена 31 665 российских военных, погибших в Украине с февраля прошлого года. Со момента прошлой сводки две недели назад список пополнили 967 военнослужащих. Исследователи предполагают, что реальное число погибших может быть как минимум в два раза выше.

Русская служба Би-би-си и "Медиазона" ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые данные: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников и данные с кладбищ.

По-прежнему составляют самую большую категорию среди потерь составляют заключённые, но рост их количества замедляется по сравнению с первым полугодием.

В список погибших офицеров в звании от подполковника и выше добавилось шесть человек. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас 295 человек.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, Башкирию и Бурятию.

Журналисты предупреждают, что эти данные далеко не полны. В них входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить. Другие методы исследования дают заметно большие цифры. Так, согласно подсчётам "Медиазоны" и "Медузы", уже на конец мая 2023 года число погибших составило около 47 тысяч человек. Это число аналитики получили, исследовав избыточную смертность мужчин боеспособноого возраста сначиная с февраля 2022 года.