ВМС Швеции и Финляндии повысили уровень боеготовности

Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с тем, что российские суда были замечены в районах, где проложены подводные силовые кабели, и вблизи ветряных электростанций. В Хельсинки и Стокгольме опасаются возможного российского удара по энергетическим сетям. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
О том, что возможность диверсии против подводных кабелей рассматривается как серьёзная, заявила командующая ВМС Швеции Эва Скуг Хаслум.
Она не подтвердила и не опровергла утверждение о том, что российские корабли могли заходить в шведские территориальные воды.
Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что финский флот также находится в состоянии повышенной готовности. Представители ВМС обеих стран подтвердили, что в случае гипотетического российского вторжения окажут друг другу помощь - Швеция в обороне финских Аландских островов, а Финляндия в обороне шведского Готланда.
Российская сторона пока не комментировала публикацию.
Ранее сообщалось о том, что в документальном фильме "Война теней", снятом общественными телерадиокомпаниями Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, утверждалось, что приписанное к российскому Балтийскому флоту судно занимается картографированием морских кабелей и газопроводов в водах вокруг скандинавских стран и Финляндии. Это может быть использовано в случае полноценного военного конфликта между Россией и НАТО.
Команда журналистов получила доступ к радиоперехвату российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" и на основе отправленных с него сообщений составила карту его походов. Судно, предположительно, картографировало ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях.
Эксперты из разведслужб НАТО рассказали авторам фильма, что российские суда создают такие карты на случай войны блока с Россией. Карты требуют постоянного обновления, следует из фильма, их наличие может позволить российскому флоту нанести удары по критической инфраструктуре стран Северной Европы.
Финляндия недавно официально стала 31-й страной-членом НАТО, а заявка Швеции на вступление в эту организацию пока не одобрена двумя странами - Венгрией и Турцией. При этом Швеция получила от союзников по НАТО гарантии безопасности.
- Ранее на этой неделе министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского судна SS-750, сделанными в Балтийском море в сентябре прошлого года, за несколько дней до взрывов на подводных газопроводах "Северный поток". Об этом сообщило датское издание Information.
- Российское судно было замечено 22 сентября датским патрульным кораблём к востоку от острова Борнхольм. Спустя четыре дня произошёл подрыв трёх из четырёх веток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", проложенных по дну Балтийского моря неподалёку от того места, где было замечено российское судно. Военные эксперты, которых цитируют издание, утверждают, что суда подобного типа могут быть задействованы для подводных диверсий. При этом Дания, как и другие страны, расследующие взрывы, официально не заявляли о том, что подозревают Россию в причастности к диверсии на газопроводах. Расследование продолжается.
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