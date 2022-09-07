Внутренний распорядок. Андрей Пивоваров – о знании прав

На стене каждой камеры в российских СИЗО вывешены выписки из "Правил внутреннего распорядка". Выдержки эти в основном удивительным образом касаются только обязанностей подследственных. Ни в библиотеке, ни у администрации исправительного учреждения невозможно получить документ в полном виде. "Нет в наличии/потом/забыл" – таков стандартный ответ на просьбу предоставить ПВР. В этот документ заложен конфликт, это обоюдоострый меч: как арестант не может жить, строго придерживаясь всех этих правил, так и администрация не может выполнить всё заложенное в нормативах.

Читайте "Правила внутреннего распорядка", не дай Бог, пригодится!

Еще в СИЗО Краснодара я раздобыл документ и прочел его полностью. Не хочу преувеличивать, но тут он стал для меня практически Библией и много раз спасал. По ПВР, например, оборудование камер телевизорами и холодильниками осуществляется "по возможности". На практике это означает: если будешь хорошо себя вести или будешь полезным – тебе разрешат передать телевизор или холодильник (мне, кстати, всегда запрещали). А вот наличие радиоточки в камере обязательно. Раньше камеры действительно были оборудованы старыми, вмонтированными в стену приёмниками. Их врубали на полную громкость в 6–7 часов утра и не выключали до отбоя. Чистая пытка. Но эту технику давно сломали/украли, и в 99% камер никаких приёмников нет. Чинить всю систему для ФСИН дорого, поэтому арестанты пользуются маленькими личными транзисторами. Вам на свободе это кажется мелочью, а тут это и новости, и музыка, и вообще жизнь.

У меня волшебный радиоаппарат появился несколько месяцев назад, ещё в прошлом СИЗО. Он стал моим лучшим другом. И вот возвращаюсь я с прогулки и чувствую: что-то не то. Радио нет. Дежурная смена пакостная, конфликтная. Понимаю, что забрали, пока мы гуляли. Успеваю метнуться к двери, встаю в проём.

– Включай камеру, хочу сообщить о преступлении.

– Чё? – некоторые постовые не отличаются ни адекватностью, ни быстротой реакции.

– Радио украли. Давайте оформлять.

– А, так это мы забрали. Не положено. Завтра с операми будешь разбираться.

– Стоп, – говорю, – включай регистратор.

Представляюсь по форме: ФИО, дата рождения, статья. Сообщаю о совершенном в отношении меня преступлении, требую вызова дежурного оперативника и главного дежурного. Тут у постового происходит сбой системы. Он привык, что когда арестант протестует (на местном языке “газует”) – это взрыв эмоций, крик, ругань. А тут ему мешают закрыть дверь, но при этом я апеллирую к закону. Явно для него новый опыт. Зовет на помощь друга, подходит напарник.



– Чё ты начинаешь? Мы изъяли, будет у нас, если есть разрешение – тебе вернут.



– Как вас зовут? – интересуюсь я, понимая, что запись регистратора продолжается.

– Александр Витальевич.

– Очень приятно! Если в камере проводились обысковые мероприятия, то они должны были проходить в присутствии дежурного по камере. Я, кстати, давно не видел журнала дежурств, не знаете, где он? Даже если обыск проводился безотлагательно в наше отсутствие, необходимо составить акт и опись изъятого. Иначе это кража, серьёзное преступление, о котором я информирую вас.

И называю опять свои ФИО под запись регистратора.

– Либо оформляйте, либо отдавайте.

Охранники переглянулись:

– Умный, да?

Поняв, что перегибать смысла нет, продолжаю примирительно:

– Мужики, отдавайте обратно, если завтра будут вопросы, изымут официально. Мне эта ругань тоже не нужна.

Теперь и у них есть возможность отступить:

– Хрен с тобой, завтра Иваныч придёт – пусть решает, – и приносит мне приемник.

Вроде мелочь, но это я всё к чему? В любых условиях знание своих прав и их отстаивание – дело важное. Никогда нельзя опускать руки, сдаваться и говорить: "Ну ладно, что я тут сделаю?" Вот например п. 14: "Подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежливое обращение со стороны сотрудников СИЗО. К ним следует обращаться на "Вы" и называть их "гражданин" или "гражданка" и далее по фамилии либо соответственно "подозреваемый", "обвиняемый" или “осужденный”. Читайте "Правила внутреннего распорядка", не дай Бог, пригодится!



Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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