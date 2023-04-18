Во Флориде предъявлены обвинения гражданам США и России

Министерство юстиции США во вторник объявило о новых обвинениях, предъявленных четверым американцам во Флориде и троим гражданам России. Им вменяется в вину "многолетняя кампания вредоносного иностранного влияния в США".



Большого жюри федерального суда в Тампе предъявило обвинения жителю Москвы Александру Ионову и сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Алексею Суходолову и Егору Попову. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США США.

Согласно обвинительному заключению, житель Москвы Александр Ионов был основателем и президентом "Антиглобалистского движения" России. Эта организация имела штаб-квартиру в Москве и финансировалась российским правительством.



В качестве главы "движения" Ионов, как предполагается, руководил действиями по оказанию вредоносного влияния на США. Усилия Ионова направлялись московскими офицерами ФСБ Алексеем Суходоловым и Егором Поповым. Ионов, Суходолов и Попов обвиняются в попытке повлиять на исход выборов выборов в местные органы власти в городе Санкт-Петербург во Флориде в 2019 году путем поддержки "определенного кандидата", которого они называли "кандидат, которым мы руководим". Они, как утверждается в обвинительном документе, также планировали операции, связанные с президентскими выборами в США. В течение восьми лет с ноября 2014 года Ионов вовлекал американских граждан в различные операции с целью распространения российской пропаганды в Соединенных Штатах. В этом ему помогала, согласно обвинению, четверка американских граждан-членов политических групп Африканская народная социалистическая партия, движения Угуру и Черный молот. Эти группы распространяли пророссийскую пропаганду.



В Вашингтоне, в рамках другого дела гражданка России Наталья Бурлинова обвиняется "в сговоре с офицером ФСБ с целью действовать в качестве незаконного агента России в США". Ее обвиняют в попытках завербовать американцев, работающих в исследовательских организациях и университетах. Она организовывала поездки американцев в Россию в рамках так называемой народной дипломатии и сообщала ФСБ, как говорится в обвинительном документе, о тех из них, кто позитивно относился к России и был готов, по ее мнению, сотрудничать.