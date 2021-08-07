Во Франции десятки тысяч протестовали против "санитарной диктатуры"

Во Франции десятки тысяч людей вышли на акции против системы санитарных пропусков. 7 августа стало четвёртой субботой под лозунгами против "санитарной диктатуры". Как сообщил канал "Евроньюс", протестные выступления охватили 150 городов Франции. Это стало ответом на решение Конституционного совета Франции, одобрившего новые меры борьбы с коронавирусом.



Вводится запрет на посещение учреждений культуры и спортивных комплексов без сертификата о прививке или без отрицательного теста на COVID. Закон разрешает отстранять непривитых сотрудников от работы.

С понедельника пропускной режим во Франции будет распространён на кафе, рестораны, торговые центры и поезда дальнего следования. Часть населения категорически против новых ограничений.



В пятницу в Италии были введены аналогичные меры, несмотря на протесты. Пропускной режим отныне действует в учреждениях культуры и спорта, ресторанах и в общественном транспорте. Правительство заявило, что это необходимо для более безопасного начала учебного года.