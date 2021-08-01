Хакеры в Италии атаковали систему вакцинации против COVID-19

В Италии хакеры атаковали базу данных компании, которая контролирует вакцинацию от коронавируса в столичной области Лацио.

Злоумышленники отключили системы портала здравоохранения. Власти предупредили о том, что программа вакцинации в регионе может быть отложена, пишет Reuters.

О том, кто атаковал базу данных, не сообщается. Полиция ведёт расследование.

В августе в Италии для вакцинированных от COVID-19 должны ввести специальные пропуска, с которым можно будет посещать различные мероприятия, рестораны и кафе, а также пользоваться самолётами и поездами дальнего следования. Пропуск также смогут получить те, кто не вакцинирован, но имеют отрицательный тест на коронавирус. Тест при этом действует всего два дня.

Итальянские СМИ сообщали, что власти Италии рассматривают одной из мер по борьбе с пандемией отстранение непривитых сотрудников от работы. Это правило уже действует для медиков.

По последним данным, в Италии полностью вакцинированы более 50 процентов населения страны. Первую прививку получили более 60 процентов жителей.

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