Во Франции фиксируют избыточную смертность на фоне аномальной жары

Во Франции зафиксировали около 1000 избыточных смертей во время экстремальной жары. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения страны.

"С 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше по сравнению с показателями предыдущих месяцев", – говорится в публикации.

Наибольший прирост зафиксировали в регионах, где в последние несколько дней был объявлен красный режим погодной опасности: в частности, в Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, Нормандии и Пеи-де-ла-Луар.

Согласно заявлению агентства, большинство умерших (85 процентов) – это люди в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что показатель смертности может вырасти по мере поступления дополнительной информации о смертях в домах престарелых и специализированных учреждениях. При этом с 24 июня наблюдается резкий рост смертности на дому (около 40 процентов), особенно в регионе Иль-де-Франс.

В июне европейские страны накрыла волна аномальной жары, которая сначала затронула Западную Европу, а затем двинулась на восток. Как пишет The Guardian, в воскресенье более 191 миллиона человек столкнулись с температурой не ниже 35°C – в Германии, Чехии, Польше и Венгрии были объявлены предупреждения об экстремальной жаре.

28 июня в Польше может быть побит рекорд температуры, установленный в 1921 году – 40,2°C. В Чехии новый температурный рекорд был зафиксирован в субботу – 40,6°C. Метеорологи ожидают, что в воскресенье температура превысит 41°C.