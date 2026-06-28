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Во Франции фиксируют избыточную смертность на фоне аномальной жары

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Париж, Франция, 20 июня 2026 года
Париж, Франция, 20 июня 2026 года

Во Франции зафиксировали около 1000 избыточных смертей во время экстремальной жары. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения страны.

"С 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше по сравнению с показателями предыдущих месяцев", – говорится в публикации.

Наибольший прирост зафиксировали в регионах, где в последние несколько дней был объявлен красный режим погодной опасности: в частности, в Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, Нормандии и Пеи-де-ла-Луар.

Париж, Франция, 25 июня 2026 года
Париж, Франция, 25 июня 2026 года

Согласно заявлению агентства, большинство умерших (85 процентов) – это люди в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что показатель смертности может вырасти по мере поступления дополнительной информации о смертях в домах престарелых и специализированных учреждениях. При этом с 24 июня наблюдается резкий рост смертности на дому (около 40 процентов), особенно в регионе Иль-де-Франс.

В июне европейские страны накрыла волна аномальной жары, которая сначала затронула Западную Европу, а затем двинулась на восток. Как пишет The Guardian, в воскресенье более 191 миллиона человек столкнулись с температурой не ниже 35°C – в Германии, Чехии, Польше и Венгрии были объявлены предупреждения об экстремальной жаре.

Мадрид, Испания, 23 июня 2026 года
Мадрид, Испания, 23 июня 2026 года

28 июня в Польше может быть побит рекорд температуры, установленный в 1921 году – 40,2°C. В Чехии новый температурный рекорд был зафиксирован в субботу – 40,6°C. Метеорологи ожидают, что в воскресенье температура превысит 41°C.

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