Во Франции, несмотря на протесты, введены санитарные пропуска

Санитарный пропуск (называемый также "зелёным паспортом") с понедельника 9 августа стал обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотетрах, пациентов в больнице и пассажиров на транспорте - почти во всех общественных местах, кроме магазинов. Цифровой код можно предъявлять контролёрам в распечатанном виде или с экрана телефона.

Проводники на поездах дальнего следователя также могут проверить наличие санитарного пропуска у путешественников, но, как отмечает "Евроньюс", систематическая проверка всех пассажиров пока не проводится.

В министерстве транспорта Франции рассказали, что четверть пассажиров была проверена в понедельник не только у платформ, но и в вагонах.

Что касается предъявления цифрового кода в больнице, то, по словам министра здравоохранения Франции, отсутствие пропуска не будет считаться помехой при оказании пациенту неотложной помощи.

В Австрии, Венгрии и Дании "зелёные паспорта" применяются уже несколько недель. Франция, как и Италия, начинает постепенно вводить в оборот свои санитарные пропуска.

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