Парламент Франции утвердил санитарные пропуска

Во Франции обе палаты парламента – Сенат и Национальная ассамблея – утвердили закон о введении санитарного пропуска. Согласно документу, без подтверждения о завершении вакцинации или теста на коронавирус нельзя будет попасть в ресторан, посетить родственников в больницах и домах престарелых, перемещаться на самолётах, в поездах и автобусах дальнего следования. Пропуск также понадобится для посещения любого общественно-культурного заведения.

Закон предусматривает обязательную вакцинацию от COVID-19 медиков и некоторых других работников до 15 сентября. Отказавшихся от вакцинации запрещено увольнять, но работодатель имеет право отправить таких сотрудников в неоплачиваемый отпуск до вакцинации.

Несовершеннолетние от оформления санитарного пропуска освобождены.

Документ должен утвердить Конституционный совет.

Предполагается, что закон будет действовать до 15 ноября. Правительство предлагало, что документ останется в силе до 31 декабря.

Предложение властей ввести санитарные пропуска и стимулировать вакцинацию вызвало резкую критику со стороны некоторых французов. В Париже и других городах прошли многотысячные акции протеста. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил демонстрантов в эгоизме и безответственности.