Во Франции оппозиция требует вотума недоверия правительству

Оппозиционные партии Франции и группа независимых депутатов в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству. Это стало ответом на заявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Накануне, во время многотысячных протестов, демонстрации привели к погромам, столкновениям с полицией и массовые задержания, информирует "Евроньюс".

Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионная реформа готовилась ещё в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов "жёлтых жилетов" и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее правительство Элизабет Борн сделало выбор в пользу статьи 49.3 Конституции. Эта процедура, применённая в 100-й раз в истории Пятой республики, позволяет принять закон без голосования в Национальной Ассамблее (парламенте). Только вотум недоверия мог бы отменить решение правительства, отмечает "Евроньюс".

Французские СМИ отмечают, что абсолютное большинство, необходимое для свержения правительства, кажется труднодостижимым. Профсоюзы призывают продолжать забастовки и демонстрации.