Премьер-министр Франции 16 марта приняла закон о повышении пенсионного возраста граждан в обход голосования парламента. У правительства есть такое право для экономических и социальных законов по Конституции. Законопроект вызвал серию протестов и не набирал нужного числа голосов для принятия нижней палатой парламента.

Пенсионный реформа предусматривает возраст в стране будет повышен с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионная реформа готовилась ещё в 2019 году, но была отложена из-за массовых социальных "жёлтых жилетов" и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В 2010 году возраст выхода на пенсию уже повышали с 60 лет.

Повышение возраста — часть программы президента Франции Эмманюэля Макрона. Сторонники уверены, что это единственная возможность сохранить пенсионную систему. Противники с января устраивают массовые протесты и забастовки по всей стране. 15 марта в акции в одном только Париже участвовали, по данным профсоюзов, 450 тысяч человек.

В четверг в нижней палате французского парламента, Национальной ассамблее, должно было состояться голосование за законопроект. Однако у сторонников могло не хватить голосов для его принятия. В поддержку обещали выступить 224 члена палаты из 577, подсчитал канал BFM TV. После экстренной встречи с президентом Макроном премьер-министр Элизабет Борн решила не проводить законопроект через голосование, передаёт газета Figaro.

Генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда, одного из крупнейших профсоюзов, Лоран Берже заявил агентству France-Presse, что в четверг вечером профсоюзы примут решение об объявлении новой серии протестов. Кроме того, после принятия закона в обход голосования оппозиция, по закону, имеет право объявить вотум недоверия правительству. Французские СМИ отмечают, что маловероятно, что у депутатов хватит голосов для такого решения.