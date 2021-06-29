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Во Франции принят закон о биоэтике, дающий всем женщинам право на ЭКО

Здание Национальной Ассамблеи, Париж

Парламент Франции окончательно принял закон о биоэтике с его главным положением о праве на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для всех женщин, в том числе одиноких и состоящих в однополом браке, сообщило Международное французское радио.

На обсуждение закона ушло более 500 часов.

Закон о биоэтике был окончательно принят во вторник вечером в Национальном собрании Франции. "За" проголосовали 326 депутатов, "против" — 115. Воздержались 42 парламентария.

Депутаты правящего большинства аплодировали результатам голосования. Руководитель фракции президентской партии "Вперед, Республика!" (LREM) Кристоф Кастанер назвал день голосования историческим днём для общественного прогресса. Премьер-министр Жан Кастекс приветствовал "закон свободы, прогресса и равенства".

Расширение права на вспомогательные репродуктивные технологии - одна из крупных реформ, направленных на модернизацию общественных отношений.

Центральная мера закона о биоэтике — предоставление права доступа к вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО всем женщинам, в том числе одиноким или состоящим в однополой паре.

До сих пор право экстракорпоральное оплодотворение имели лишь гетеросексуальные пары в случае медицинских проблем, связанных с бесплодием. Согласно новому закону, право на ЭКО получают все женщины в возрасте до 43 лет, в том числе в том числе одинокие или состоящие в однополой паре.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) будет оплачиваться системой обязательного медицинского страхования.

  • Закон о биоэтике с его центральной мерой, расширяющей право на ЭКО, поступил на рассмотрение парламента еще осенью 2019 года. Национальному собранию (нижней палате) с ее пропрезидентским правящим большинством и Сенату (верхней палате), где большинство имеет правая оппозиция, долго не удавалось согласовать компромиссный вариант. На обсуждение законопроекта ушло более 500 часов, а оппозиция вносила тысячи поправок, стремясь затормозить процедуру. В прошлый четверг в последнем чтении Сенат снова "забраковал законопроект", но по закону последнее слово осталось за Национальным собранием Франции.

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