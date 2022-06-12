Во Франции проходят парламентские выборы

Во Франции в воскресенье проходит первый тур выборов в парламент. Второй тур состоится через неделю, 19 июня.

Выборы президента Франции прошли в апреле, на них на второй срок был избран Эммануэль Макрон. Теперь его сторонники ведут борьбу за сохранение большинства в парламенте.



Макрон считается во Франции центристом; его соратникам приходится бороться с конкуренцией и слева, и справа. Чтобы продолжить реализовывать свою программу в ближайшие пять лет, ему необходима поддержка парламентского большинства. Главную конкуренцию ему составляет левая коалиция NUPES (Новый народный экологический и социальный союз), настроенная на социальные реформы бОльшую независимость Франции от Евросоюза и НАТО.



Лидер NUPES Жан-Люк Меланшон - ярый противник Макрона; ему удалось сплотить вокруг себя все ведущие французские левые и "зеленые" партии. Меланшон и его союзники выступают за понижение пенсионного возраста, повышение минимального размера оплаты труда, заморозку цен на жизненно важные продукты и товары и создание во Франции миллиона новых рабочих мест. Ранее Меланшон выступал также за выход Франции из НАТО, однако не был поддержан своими соратниками.



Французские крайне правые, в отличие от левых, так и не сумели объединиться после поражения на выборах премьер-министра своего кандидата Марин Ле Пен, и, по опросам, вряд ли смогут получить в парламенте больше нескольких десятков мандатов.



По данным соцопросов, сейчас коалиция Макрона может завоевать в парламенте от 275 до 315 мест (для достижения парламентского большинства ей достаточно завоевать 289 мест из имеющихся в парламенте 577). В пользу сторонников президента - особенности французской избирательной системы, при которой шансы на победу в мажоритарных округах в двух турах выше у центристов. Но поддержка левых остаётся высокой, особенно среди молодежи: в возрастной группе от 18 до 24 лет 44% французских избирателей на стороне Меланшона.