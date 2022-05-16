Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушёл в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 мая принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает AFP. Вместе с ним ушло и правительство Франции.

"Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он увлечено и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами", – написал Макрон в своем твиттере.

Кастекс был премьер-министром Франции с 2020 года. На его место президент назначил министра труда Элизабет Борн, пишет AFP. Второй раз в истории республики этот пост займёт женщина.

Агенство dpa пишет, что такой выбор Макрона связан с желанием получить поддержку перед предстоящими парламентскими выборами как левых, так и консервативных избирателей.