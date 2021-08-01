Во Франции прошли многотысячные протесты из-за мер против COVID-19

Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты из-за коронавирусных ограничений. Власти ввели эти меры для борьбы с четвертой волной пандемии COVID-19. В ходе протестов были задержаны 20 человек, ранения получили трое полицейских.

Митинги во Франции проходят третьи выходные подряд. Причиной стал новый закон. Он обязывает жителей получать санитарный пропуск на основе негативного теста, вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Без пропуска невозможно попасть в большинство заведений. Демонстранты считают, что правительство ограничивает основные свободы французов.

Кроме того, по новому закону до середины сентября в стране должны пройти обязательную вакцинацию медики. С такими мерами не согласны в том числе врачи. Например, в Лионе персонал одной из клиник несколько дней держит забастовку против обязательных прививок.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал противников мер правительства эгоистами.

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