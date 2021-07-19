Жители Франции разгромили центры вакцинации от COVID-19

Французы, протестующие против ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, разгромили два центра вакцинации – в городе Ланс-ан-Веркор недалеко от Гренобля и в деревне Урругне рядом с Биаррицем.

Накануне правительство ввело обязательные прививки для медицинских работников, а также объявило о запуске системы QR-кодов для входа в бары, рестораны, музеи и в другие общественные места. Таким образом власти пытаются остановить распространение более заразного штамма "дельта".

После объявления о новых ограничениях в субботу, 17 июля, в нескольких городах Франции прошли акции протеста. Критики обвинили президента Эммануэля Микрона в нарушении их свобод.

Беспорядками закончились и протесты против мер по борьбе с COVID-19 на Кипре, где власти ввели паспорта вакцинации. Этот документ нужен для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и магазинов.

18 июля после митинга около 2500 человек направились к штаб-квартире телекомпании Sigma TV, которая критически относится к антипрививочникам. Протестующие разбили окна и подожгли несколько автомобилей.

Президент Кипра Никос Анастасиадис сказал, что власти не допустят "угроз или шантажа" и строго отреагируют на нарушения законодательства.