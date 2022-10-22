Во Франции установили памятник собакам-героям

В городе Сюип во Франции открыли мемориал собакам-героям, которые уже более века помогают французским солдатам и полицейским спасать людей. Церемонию открытия посетили собаки армейского полка с воинскими наградами.

Памятник представляет собой скульптуру солдата Первой мировой войны и его собаки, прижавшихся друг к другу.

"Признание очень важно, потому что собаки, как и люди, выполняют задания, но мы не спрашиваем их мнения. Поэтому будет справедливо воздать им по заслугам", – сказал Иоганн, который служит в кинологическом полку уже 12 лет, в последнее время – со своей напарницей голландской овчаркой Наски.

В Сюипе находится крупнейший военный питомник в Европе, где тренируют собак для боевой службы. В настоящее время кинологический полк состоит из 550 собак и 650 военнослужащих. Собак обучают вынюхивать и преследовать потенциального врага, искать взрывчатые вещества и наркотики.

Когда собаки больше не могут выполнять свои задачи, их отправляют на пенсию. Собаки остаются либо со своими бывшими напарниками, либо им подбирают семьи с учётом их особенностей. "У некоторых собак может быть посттравматическое стрессовое расстройство", – отметила участница кинологической группы Одри.