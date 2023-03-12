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Сенат Франции одобрил непопулярную пенсионную реформу

Демонстрация против пенсионной реформы во Франции

Сенат Франции вечером в субботу одобрил пенсионную реформу. Пенсионный возраст в стране будет повышен с 62 до 64 лет. Ранее этот законопроект вызвал массовые протесты по всей Франции.

За принятие пенсионной реформы проголосовали 195 сенаторов. 112 голосовали против. На следующей неделе законопроект должен одобрить совместный комитет верхней и нижней палат парламента. Как сообщает Reuters, скорее всего обсуждение состоится в среду, после этого состоится голосование за принятие финального текста.

Agence France-Presse отмечает, что в нижней палате парламента - Национальной ассамблее - у сторонников законопроекта может не хватить голосов для его принятия. Однако Конституция страны позволяет главе правительства взять на себя ответственность за принятие экономических законов и одобрить их без согласия депутатов, предполагается, что глава правительства Элизабет Борн готова воспользоваться этой процедурой.

По всей Франции уже неделю продолжаются митинги и демонстрации против повышения пенсионного возраста. В Париже число протестующих на прошедшей неделе достигло 48 тысяч, по всей стране - 368 тысяч. Вечером в субботу протестующие в Париже вступали в стычки с полицией, поджигали мусорные баки и били витрины. 32 человека были задержаны. На среду запланирована общенациональная забастовка.

Представители французских профсоюзов дважды за неделю пытались встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить реформу, но тот отказал им в аудиенции. Это заметно усилило протестные настроения.

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