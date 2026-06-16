В Эвиане во Франции проходит саммит G7. В нём участвует Зеленский

Во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 16 июня начался второй день саммита "Группы семи" (G7), в котором принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский. США представляет президент Дональд Трамп.

Лидеры стран G7 - США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии - обсуждают ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, а также вопросы международного партнёрства, экономического роста и будущего искусственного интеллекта.

Трамп поговорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании лидеров G7 утром во вторник, как и руководители ЕС.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина, оборона страны и перспективы достижения мира будут среди главных тем саммита. По его словам, он обсуждал с Вашингтоном и Парижем возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит, но, по его словам, российский президент "этого не хочет".

Президент Украины также рассказал, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече во время саммита.

Общаясь с журналистами после пленарного заседания, Трамп сказал, что уже пообщался с Зеленским, и ещё одна встреча с ним состоится позднее 16 июня. Зеленский опубликовал фото своего разговора с Трампом, написав, что "всегда важно координировать позиции".

Президент США заявил, что Россия должна заключить "сделку" о мире в Украине, и отметил, что завершение войны в Украине вновь становится приоритетом США, после достижения договорённостей о мире с Ираном.

Повестка дня саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон до начала саммита заявил, что приоритетом французского председательства в "семёрке" станет восстановление баланса в мировой экономике "перед лицом глобальных изменений".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ключевым вопросом саммита станут "глобальные дисбалансы". "Мы все сталкиваемся с избыточными производственными мощностями и экспортным контролем над минеральными ресурсами. Вместе мы обладаем масштабом и партнёрскими связями, чтобы ответить на эти вызовы", – написала она в социальной сети X. В этих словах содержится явный намёк на Китай.

Что предшествовало саммиту

По данным Bloomberg, Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите намерены попытаться убедить Трампа согласиться на новый подход к переговорам с Россией о завершении войны в Украине. По их мнению, инициатива в войне перешла к Украине, и это открывает окно возможностей для переговоров с Россией на более выгодных для Киева условиях.

Великобритания во вторник уже объявила о новых санкциях против России, направленных против "теневого флота" России и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. Под санкции в том числе подпали "Яндекс Банк", "Еврофинанс Моснарбанк", "Вайлдберрис Банк", предприятия военно-промышленного комплекса, российские военные, в том числе офицеры Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), 27 судов теневого флота, включая газовозы.