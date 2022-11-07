Экс-чиновницу аннексированного Крыма приговорили к 12 годам

Суд во Львове приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую чиновницу министерства экономики аннексированного Крыма. Её сотрудничество с назначенными Россией властями признано государственной изменой. Осуждённая заняла должность в министерстве в 2014 году, после аннексии Крыма Россией.

Как сообщает Служба безопасности Украины, чиновница проработала в крымском министерстве до 2021 года. В апреле она была задержана во Львове. СБУ утверждает, что она собиралась уехать в Россию.

По законам Украины, любое сотрудничество с пророссийскими администрациями на оккупированных украинских территориях, а также с назначенными Россией властями на аннексированных территориях считается коллаборационизмом и приравнивается к госизмене. Уголовный кодекс Украины предусматривает за него наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. В разряд коллаборантов могут попасть не только те, кто занял должности в органах управления, но и, например, учителя, согласившиеся на оккупированных или аннексированных территориях обучать детей по российским школьным программам, или граждане, несущие гражданскую службу при российских воинских частях.