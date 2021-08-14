Во Владикавказе арестован врач больницы, где умерли больные c COVID-19

В Республике Северная Осетия-Алания суд постановил арестовать до 8 октября Владимира Плиева, врача республиканской больницы скорой помощи. 9 августа во Владикавказе в больнице, где находились больные COVID-19, в результате неисправности кислородной системы умерли девять пациентов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Адвокат Плиева заявил журналистам, что решение суда может быть обжаловано.

По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

На следующий день в той же больнице во Владикавказе погибли еще двое пациентов. В Минздраве Северной Осетии уточнили, что эти две смерти смерти не связаны с кислородной аварией. Росздравнадзор и прокуратура начали проверки.

В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы. Как сообщает "Интерфакс, главврач Владимир Плиев ранее заявлял о необходимости внедрения второй линии подачи кислорода.