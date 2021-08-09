В больнице Владикавказа погибли 9 пациентов из-за срыва подачи кислорода

Во Владикавказе в республиканской клинической больнице девять пациентов с коронавирусной инфекцией погибли из-за срыва подачи кислорода. По данным местных властей, трагедия произошла в результате прорыва трубы под землёй.

На момент аварии к аппаратам искусственной вентиляции лёгких были подключены тринадцать пациентов. Всего в больнице находились 308 человек с подтвержденным коронавирусом.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

В октябре прошлого года СМИ сообщили о том, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких в один день умерли 18 больных коронавирусом. Власти города сначала опровергли эти сообщения, но врач госпиталя Артур Топоров, который был в тот день на дежурстве, подтвердил журналистам, что подача кислорода для тяжелобольных прерывалась на 40 минут.

Официальная проверка установила, что 11 октября примерно в одно время в больнице умерли пять пациентов, ещё тринадцать – в течение всего дня, но не подтвердила факта отсутствия кислорода в аппаратах ИВЛ. Администрация Ростова-на-Дону объявила, что пациенты скончались в связи с возрастом и тяжестью болезни.

В ноябре врач ростовской больницы Артур Топоров уволился из медучреждения. Официально он ушёл с работы по собственному желанию, однако, комментируя увольнение для агентства "Интерфакс", сказал: "Я думаю, что, так или иначе, все всё понимают". Вслед за Топоровым из больницы №20 ушли ещё пятеро врачей.