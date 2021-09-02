Во Владивостоке перед приездом Путина отменили пьесу про разрушение СССР

Во Владивостоке во время Восточного экономического форума, в котором ожидается участие президента России Владимира Путина, отменили читку пьесы Михаила Дурненкова "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" в Приморском театре молодёжи.

Театральный сезон должны были открыть читкой пьесы в театральном дворике 2 сентября. Как пишет журнал "Театр", читку отменили "накануне приезда президента РФ, по звонку из министерства культуры и архивного дела Приморского края".

Бывший руководитель краевого департамента культуры Сергей Матлин позже написал, что чиновники не имели фактического права на запрет читки, "так как эта постановка точно не подпадает под госзадание, а значит, не финансируется из бюджета".

Художественный руководитель театра Лидия Василенко не стала комментировать происходящие, но написала в фейсбуке: "Мне трудно. Мне очень трудно. Сегодня отменили читку пьесы Дурненкова. Я в растерянности".

В соцсетях театра сообщается о переносе мероприятий, запланированных к открытию сезона, на следующую неделю из-за того, что "вечером 2 сентября на Центральной площади города состоится большой праздник".

"Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" — трагикомедия о приключениях шестерых эстонских хиппи, жаждущих свободы и любви. Несмотря на то, что читку отменили во Владивостоке, спектакль, созданный на деньги президентских грантов, идёт в московском центре имени Мейерхольда.

Владимир Путин неоднократно выражал сожаление о распаде Советского союза, называя его "крупнейшей геополитической катастрофой XX века". Этой темы он коснулся и на вчерашней встрече со школьниками.