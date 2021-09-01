Путин: нельзя позволять "болтунам" говорить о возможной сдаче Ленинграда

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке предложил обсудить историю. При этом президент признался, что не считает себя экспертом в этой области, поэтому это будет не урок, а беседа.

В разговоре со школьниками президент России в очередной раз затронул тему Второй мировой войны и победы советского народа. В прошлом году Путин также посвятил этой теме открытый урок 1 сентября. Это день начала Второй мировой войны. Однако президент России не упомянул об этой дате, говоря лишь о Великой Отечественной войне, то есть о начавшемся в 1941 году советско-германском конфликте.

Сегодня Путин вновь заявил, что без победы СССР мир был бы совершенно другим, и "судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", и призвал не позволять "болтунам" говорить, что можно было сдать Ленинград немцам, чтобы было меньше жертв.

Продолжая беседу об истории, Путин отметил, что "российская государственность на протяжении прошлого века дважды рассыпалась". Если бы не эти два события — революция 1917 года и распад СССР, в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, сообщил президент.

Поговорил Путин со школьниками и об интернете. По словам российского президента, сейчас появилось много разных источников информации, в том числе "интернеты" и "рунеты", но не всей информации, там опубликованной, можно доверять, ведь это не мнение "настоящих истинных специалистов", а часто "людей, которые выдают себя за таковых".

Один из школьников попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Президент несколько раз переспросил, что тот имеет в виду, предположив, что школьник просит его что-то подписать. Как пишет Сибирь.Реалии, сейчас у видеоблога 10-летнего Егора уже в 2 раза больше подписчиков, чем до разговора с Путиным.

В январе 2014 года накануне 70-летия со дня снятия блокады телеканал "Дождь" (в августе 2021 года внесён в список СМИ-иностранных агентов) провел опрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти жизни горожан. Многие политики и общественные деятели сочли формулировку опроса "оскорбительной". Телеканал был отключен от большинства спутников и кабельных операторов и оказался на грани закрытия. Ряд комментаторов предполагал, что причиной этого стало то, что об опросе узнал лично Путин.

1 июля президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.

Хотя Путин и говорит, что не специалист по истории, за последние годы он написал сразу несколько статей на исторические темы - в том числе о Второй мировой войне и об отношениях русского и украинского народов. В этих статьях президент опирается на советский историографический канон, а также на представления времён Российской империи (в частности, о "триединстве" русского народа).

Сам Путин заявлял, что не пользуется соцсетями, и у него нет там аккаунтов.

Рунетом принято называть российский сегмент интернета.