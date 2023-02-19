Во Владивостоке полиция сорвала встречу группы поддержки ЛГБТ 

Во Владивостоке полицейские пришли с обыском в помещение общественного движения "Маяк". В этот момент там проходила встреча группы поддержки представителей ЛГБТ.
По словам руководителя "Маяка" Регины Дзугкоевой, у сотрудников полиции не было ни ордера на обыск, ни постановления суда. Формально они назвали свои действия "осмотром", после которого, однако, участников встречи увезли в отдел внутренних дел. Там полицейские их фотографировали, а также пытались насильно получить информацию из их мобильных телефонов. О каких либо обвинениях, предъявленных задержанным, на данный момент ничего неизвестно.
- "Маяк" – общественное движение, работающее во Владивостоке с 2016 года и защищающее, в том числе, права ЛГБТ+ людей и женщин, пострадавших от насилия. В декабре прошлого года Минюст России признал организацию "иностранным агентом".
- 5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на пропаганду ЛГБТ среди всех возрастов. В качестве наказания он предусматривает крупные штрафы. До этого "пропаганда ЛГБТ", под которой, среди прочего, может подразумеваться демонстрация известных во всём мире художественных произведений, была запрещена в России только среди несовершеннолетних.
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