Во Владивостоке полиция сорвала встречу группы поддержки ЛГБТ 

Во Владивостоке полицейские пришли с обыском в помещение общественного движения "Маяк". В этот момент там проходила встреча группы поддержки представителей ЛГБТ.

По словам руководителя "Маяка" Регины Дзугкоевой, у сотрудников полиции не было ни ордера на обыск, ни постановления суда. Формально они назвали свои действия "осмотром", после которого, однако, участников встречи увезли в отдел внутренних дел. Там полицейские их фотографировали, а также пытались насильно получить информацию из их мобильных телефонов. О каких либо обвинениях, предъявленных задержанным, на данный момент ничего неизвестно.