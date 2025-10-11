В субботу во Владивостоке прошел митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили. Как сообщает издание "7х7", местные власти согласовали проведение мероприятия со второй попытки.

В протестной акции приняли участие более 500 человек. Люди держали плакаты с надписями: "Им мерседесы, а нам жигули", "Доступные машины – справедливый сбор", "Утиль есть, а где заводы?".

Участники митинга собирали подписи под обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить новые ставки утильсбора. Люди уверены, что повышение ставок приведет лишь к росту цен на автомобили.

Минпромторг предлагает изменить с 1 ноября принцип расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей – базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 л.с. Для остальных ставки могут подняться на 25-50%.

Проект постановления размещен на госпортале нормативных правовых актов, он набрал более 126 тысяч отрицательных оценок.