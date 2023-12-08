Во Владивостоке суд отклонил иск о сносе памятника Солженицыну

Суд во Владивостоке отклонил иск о сносе памятника писателю Александру Солженицыну на Корабельной улице. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд отказал в исковом заявлении жителю Тынды Андрею Гуку, который называл Солженицына "спорной фигурой" и "воплощением ложной концепции о Советском Союзе и России". Ответчиками в деле выступали администрация Владивостока и городское управление архитектуры и строительства. Причины отказа не сообщаются. Решение не вступило в законную силу.

В январе 2022 года администрация Владивостока отказалась демонтировать памятник Солженицыну по требованию депутата городской думы Максима Шинкаренко. В мэрии отметили, что сносить памятник нецелесообразно, поскольку он пользуется популярностью у туристов. Шинкаренко требовал разрешить демонтаж скульптуры, ссылаясь на данные опроса, проведенного одним из местных изданий в 2015 году, согласно которым почти 87% участников высказались за снос памятника. В 2015 году Шинкаренко повесил на памятник Солженицыну табличку с надписью "Иуда" в ответ на отказ городских властей разрешить возведение памятника Иосифу Сталину.