Депутат Госдумы предложил убрать из школьной программы Солженицына

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы по литературе книгу Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", сообщает ТАСС. По мнению Вяткина, Солженицын в своей книге очерняет сталинский СССР, а его описания репрессий "высосаны из пальца". Взамен он предлагает вернуть в учебники такие книги советских авторов, как "Молодая гвардия" Александра Фадеева и "Горячий снег" Юрия Бондарева.

Вяткин занимает в Госдуме пост первого заместителя руководителя фракции "Единой России". Он считает необходимым исключить из школьной программы произведения, по его словам, не прошедшие испытания временем и не соответствующие действительности, к которым он относит и "Архипелаг ГУЛАГ", и "восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма".

Ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов выступил против инициативы депутата. "Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать," — сказал он.