Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы по литературе книгу Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", сообщает ТАСС. По мнению Вяткина, Солженицын в своей книге очерняет сталинский СССР, а его описания репрессий "высосаны из пальца". Взамен он предлагает вернуть в учебники такие книги советских авторов, как "Молодая гвардия" Александра Фадеева и "Горячий снег" Юрия Бондарева.
Вяткин занимает в Госдуме пост первого заместителя руководителя фракции "Единой России". Он считает необходимым исключить из школьной программы произведения, по его словам, не прошедшие испытания временем и не соответствующие действительности, к которым он относит и "Архипелаг ГУЛАГ", и "восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма".
Ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов выступил против инициативы депутата. "Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать," — сказал он.
- Исследование Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", рассказывающее о сталинских репрессиях, было включено в обязательную школьную программу в 2009 году по поручению президента России Владимира Путина. Произведение основано на письмах, воспоминаниях и рассказах 257 заключённых, а также личном опыте самого Александра Солженицына, лауреата Нобелевской премии по литературе, который провёл в СССР в заключении восемь лет.
- Путин в последние годы жизни Солженицына неоднократно встречался с ним и всегда уважительно о нём отзывался - но делал при этом акцент не на его разоблачениях советского строя, а на критике Солженицыным современного Запада и либеральных идей.
- Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила в воскресенье, что "Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит".
- Путин на днях выступил за включение в школьную программу произведений советских писателей, таких как "Молодая гвардия" или "Как закалялась сталь".
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