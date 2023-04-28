Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Во Владивостоке свидетеля Иеговы приговорили к 8 годам колонии

Свидетели Иеговы Дмитрий и Елена Бармакины

Суд во Владивостоке приговорил последователя церкви Свидетелей Иеговы Дмитрия Бармакина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Это было повторное рассмотрение дела, в 2021 году суд верующего оправдал, сообщается на сайте религиозного движения.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Прокурор запрашивал для Бармакина девять лет колонии. После вынесения приговора Бармакина взяли под стражу в зале суда. Судья также вынесла постановление об ограничении свободы на один год после отбытия основного наказания.

"Сторона обвинения обычные действия верующих людей представила так, чтобы это выглядело какими-то шпионскими играми. Так, по версии обвинения, обычная мирная религиозная встреча и общение в кругу друзей на библейские темы являются продолжением деятельности запрещенной организации. Простые фразы "убавить звук на мобильном устройстве" – это конспирация. Общение в квартире – желание спрятаться от правоохранительных органов" – сказал Бармакин в последнем слове.

В том же суде рассматривается дело по статье об экстремизме против его жены Елены и группы верующих .

Бармакин стал первым с 2017 года свидетелем, которого суд оправдал за отсутствием состава преступления. Теперь он стал пятым верующим в России, получивший такой суровый приговор.

  • Дмитрий Бармакин приехал во Владивосток из Крыма, чтобы заботиться о заболевшей теще. В июле 2018 года в ее доме прошел обыск, Бармакина арестовали, и он провел в СИЗО более года. Судья вернул прокурору уголовное дело против верующего из-за неясности обвинения. В апреле 2021 года дело снова поступило в суд, и Бармакина оправдали. В апреле 2022 года краевой суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.
  • За пять лет с момента признания церкви Свидетелей Иеговы экстремистской организацией в России более 650 иеговистов подверглись уголовному преследованию, дела против 77 возбудили только в 2022 году. Всего было возбуждено более 320 уголовных дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG