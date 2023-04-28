Во Владивостоке свидетеля Иеговы приговорили к 8 годам колонии

Суд во Владивостоке приговорил последователя церкви Свидетелей Иеговы Дмитрия Бармакина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Это было повторное рассмотрение дела, в 2021 году суд верующего оправдал, сообщается на сайте религиозного движения.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Прокурор запрашивал для Бармакина девять лет колонии. После вынесения приговора Бармакина взяли под стражу в зале суда. Судья также вынесла постановление об ограничении свободы на один год после отбытия основного наказания.

"Сторона обвинения обычные действия верующих людей представила так, чтобы это выглядело какими-то шпионскими играми. Так, по версии обвинения, обычная мирная религиозная встреча и общение в кругу друзей на библейские темы являются продолжением деятельности запрещенной организации. Простые фразы "убавить звук на мобильном устройстве" – это конспирация. Общение в квартире – желание спрятаться от правоохранительных органов" – сказал Бармакин в последнем слове.

В том же суде рассматривается дело по статье об экстремизме против его жены Елены и группы верующих .

Бармакин стал первым с 2017 года свидетелем, которого суд оправдал за отсутствием состава преступления. Теперь он стал пятым верующим в России, получивший такой суровый приговор.