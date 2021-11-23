Суд во Владивостоке впервые оправдал свидетеля Иеговы

Суд во Владивостоке оправдал с правом на реабилитацию Свидетеля Иеговы Дмитрия Бармакина по делу об организации экстремистского объединения. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

В приговоре сказано, что Бармакин "подлежит оправданию в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления", так как верующим было "реализовано закрепленное Конституцией России право на свободу вероисповедания".

Судья пришел к выводу, что Бармакин не осуществлял экстремистскую деятельность, он исповедовал религию Свидетелей Иеговы, в том числе встречался и обсуждал свои убеждения с другими верующими.

Дмитрия Бармакина задержали в июле 2018 года во Владивостоке. 15 месяцев он провел в СИЗО, причем два с половиной месяца – в сырой полуподвальной камере.

Сообщается, что главным свидетелем по делу Бармакина стала 30-летняя местная жительница Екатерина Петрова. Она приходила на религиозные собрания и записывала их на диктофон по заданию спецслужб. Позже уголовные дела возбудили против жены Дмитрия Бармакина и ещё девяти верующих.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Позже все организации Свидетелей Иеговы в стране внесли в список запрещенных. Президент Владимир Путин, говоря об уголовных делах против верующих, заявил, что их не за что преследовать.

Сейчас в заключении находятся более 70 Свидетелей Иеговы, с 2017 года против верующих было возбуждено 265 дел, по ним обвиняемыми стали 574 жителя России.

В конце октября 2021 года Пленум Верховного суда России принял постановление, согласно которому Свидетелей Иеговы нельзя преследовать за мирные собрания, если верующие не пытаются возобновить деятельность организации, которая признана экстремистской и запрещена.