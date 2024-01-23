Во Владивостоке убийца и насильник вернулся с войны через три месяца

Помилованный президентом Владимиром Путиным ради участия в войне против Украины, Георгий Повилайко вернулся во Владивосток через три месяца. Об этом сообщило издание VL.RU со ссылкой на своего подписчика.

Повилайко был осуждён на 24 года лишения свободы за убийство Анны Кошулько во Владивостоке. В августе 2021 года он избил, изнасиловал и задушил мать двоих детей.

По данным собеседника издания, Повилайко живёт в гостинице на улице Часовитина. "Соседи звонят мне и говорят, как??? Он заключил контракт в конце октября 2023 и уже дома, менее трёх месяцев прошло! Они же на 6 месяцев контракт заключают", – цитирует издание своего подписчика.

Издание также опубликовало письмо из регионального ФСИН, адресованное мужу жертвы – Анны Кошулько, в котором говорится, что Повилайко был условно освобожден 27 октября 2023 года в связи с заключением контракта с Министерством обороны.