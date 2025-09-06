Во Владивостоке задержан французский велотурист

Гражданина Франции Софиана Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали в России, сообщает Le Monde.

По информации газеты, во Владивостоке велосипедиста отправили под стражу по подозрению в незаконном пересечении границы. Он дважды пытался въехать в Россию из Китая через два пограничных пункта, расположенных примерно в 200 километрах друг от друга. После второй попытки Сехили задержали.

Француз выехал из Лиссабона 1 июля и планировал завершить своё путешествие во Владивостоке. За это время он пересёк множество стран и уже ранее посещал Россию, въехав из Грузии и покинув страну через Астраханскую область, после чего продолжил путь через Казахстан, Таджикистан и Монголию.

2 сентября велосипедист сообщил, что въехать в Россию из Китая ему не удалось. Это поставило под сомнение возможность установить новый рекорд. До окончания маршрута оставалось около 400 километров.

Как отмечает Le Monde, сейчас Сехили пытается помочь консульство Франции.

Информацию о задержании велосипедиста подтвердили агентству ТАСС экстренные службы Приморья.

