Во Внукове аварийно сел самолёт Utair, возможно, с опасным грузом

Самолёт российской авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Ханты-Мансийска в Москву в ночь на 11 декабря, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. По данным телеграм-каналов Baza и Shot, на борту пассажирского самолёта находился опасный груз. Предположительно, 19 килограммов радиоактивного вещества, которое разрешено к перевозке министерством транспорта России.

Официального подтверждения этой информации нет.

В самолёте также находились 104 пассажира и 5 членов экипажа, сообщают телеграм-каналы.

При посадке около часа по московскому времени ночи экипаж подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси. Через полчаса самолёт приземлился во Внуково. Информации о травмах от пассажиров не поступало. Опасный груз, как утверждает Shot, не пострадал.

За последние недели произошло более 10 инцидентов с самолетами российских авиакомпаний прямо в полёте или во время посадки. 8 декабря в Новосибирске Boeing 737 авиакомпании S7 сразу после взлёта совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя . В тот же день в аэропорту Минеральных Вод экстренно сел самолёт авиакомпании "Россия", летевший в Санкт-Петербург, из-за разгерметизации на борту. За день до этого у грузового самолета Ту-204 при взлете из аэропорта Улан-Удэ загорелся двигатель. Самолёт благополучно приземлился. 5 декабря самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре из-за нарушения рулевого управления. 2 декабря борт Airbus А321 "Аэрофлота" запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.