Во внутреннем дворе УФСБ в Магадане открыли памятник чекистам

В Магадане на внутренней территории административного здания Управления ФСБ России открыли памятник "Сотрудникам органов безопасности территории". Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.

Носов пишет, что на бронзовом барельефе изображены сотрудники органов безопасности разных поколений. У подножия стелы, на которой размещён барельеф, – карта Магаданской области. Не ней отмечены населённые пункты региона, в которых в различные периоды располагались районные подразделения управлений министерства госбезопасности, КГБ и ФСБ.

"Этот памятник - дань памяти и уважения тем, кто внёс и вносит вклад в обеспечение безопасности Северо-Востока России, с честью выполняя воинский и служебный долг", - написал Носов.

История Магаданской области – Колымы - тесно связана со сталинскими репрессиями, начавшимися в начале 1930-х годов. В регионе функционировал Северо-Восточный исправительный лагерь – Севвостлаг – одно из подразделений ГУЛАГа.

К началу 1950-х годов в лагерях на Колыме отбывали наказание более 170 тысяч заключённых. А за всё время существования через Севвостлаг прошли более 740 тысяч человек. Согласно архивным документам умерли в заключении более 120 тысяч человек, около 10 тысяч были расстреляны.

Жертвам репрессий в Магадане установлен памятник "Маска Скорби" скульптора Эрнста Неизвестного. Внутри воссоздана камера-одиночка. На площадке перед "Маской" - 11 бетонных блоков с названиями самых страшных колымских лагерей.