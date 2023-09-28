Во время стрельбы в Роттердаме погибли трое человек

В результате стрельбы в Роттердаме в Нидерландах погибли трое человек, включая 14-летнюю девочка.

На пресс-конференции представитель полиции Роттердама Фред Вестербеке сообщил, что погибли 42-летний преподаватель Эразмусского медицинского университета и 39-летняя жительница города. Её дочь получила серьёзные ранения. Позднее стало ивестно, что девочка умерла в больнице.

Инцидент произошел после 14 часов по местному времени. Сначала злоумышленник открыл стрельбу в одной из квартир, ранив двух человек. Затем он поджёг квартиру и перебежал в находящийся неподалеку медицинский центр Эразмус. Там он продолжил стрельбу.

Полиция Роттердама задержала подозреваемого в стрельбе возле медцентра. Это, как уточнили в полиции, 32-летний местный житель. Следователи выяснили, что он был студентом Эразмусского медуниверситета, а в 2021 году задерживался за жестокое обращение с животными.

Причины случившегося устанавливаются.