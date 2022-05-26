Военного приговорили к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Южный окружной военный суд признал виновным в госизмене старшего лейтенанта Руслана Артыкова. Об этом сообщили Кавказ.Реалии в пресс-службе суда. По версии следствия, он собирал данные о вооруженных силах России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Заседания суда были закрытыми из-за секретных данных, находящихся в деле.

Суд приговорил Артыкова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания "старший лейтенант". Статья, по которой обвинили Артыкова, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщил источник ТАСС, прокурор запросил Артыкову 13,5 лет лишения свободы, ссылаясь на то, что собранные и переданные другой стране данные могли нанести ущерб обороноспособности России.

По данным агентства , Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления Южного военного округа в Аксае Ростовской области. Сотрудники ФСБ задержали его в ноябре 2019 года, на время следствия военного поместили в СИЗО "Лефортово", где он напал на одного из сотрудников – официально причина произошедшего не называлась. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева предположила, что это могло быть следствием нервного срыва или "чего-то более серьезного". Тогда арестованного военного поместили в карцер.