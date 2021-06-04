Военнослужащая получила восемь лет колонии по делу о госизмене

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко восьми годам колонии с отсрочкой в два года по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Отсрочка предоставлена до достижения 14 лет ребенку осуждённой.

Кузьменко признала свою мину. Её дело рассматривалось в особом порядке.

ТАСС пишет, что российская военнослужащая входила в состав группы, которую курировал начальник херсонского подразделения военной разведки Украины Олег Ахмедов. Кузьменко в 2017-2018 годах передавала украинской стороне служебные сведения, составляющие гостайну.

В 2020 году, по данным Верховного суда, в России состоялось семь судов о госизмене. Все осуждённые получили реальные сроки.

С 2003 по 2007 год по статьям о госизмене и шпионаже были осуждены 276 человек. А с 2015 по 2019 год по этим же статьям – более 2600 граждан.

Наибольшее число осуждённых за госизмену, шпионаж и экстремизм пришлось на 2017 год: тогда обвинительные приговоры вынесли 645 россиянам. По данным правозащитной группы "Агора", существенную долю среди осуждённых составляли те, кого привлекали по 282-й статье уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В 2019 году эта статья была частично декриминализирована.