Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Военнослужащего из Башкортостана осудили на 12,5 лет колонии

В Москве второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Башкортостана Эльнара Камалова к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

В чем именно заключается суть обвинения, неизвестно. Материалы дела засекречены, а заседания проходили в закрытом режиме. Сообщается, что Камалов лишен воинского звания. Он входил в рядовой состав вооруженных сил России.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что 27-летний Камалов был арестован в июне прошлого года. Приговор ему был вынесен 5 октября.

  • За последний год в России значительно увеличилось количество уголовных дел о государственной измене. На таких делах практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях.
  • В апреле Государственная дума России в трех чтениях приняла поправки, которыми вводится пожизненное лишение свободы за государственную измену.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG