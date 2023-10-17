Военнослужащего из Башкортостана осудили на 12,5 лет колонии

В Москве второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Башкортостана Эльнара Камалова к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

В чем именно заключается суть обвинения, неизвестно. Материалы дела засекречены, а заседания проходили в закрытом режиме. Сообщается, что Камалов лишен воинского звания. Он входил в рядовой состав вооруженных сил России.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что 27-летний Камалов был арестован в июне прошлого года. Приговор ему был вынесен 5 октября.