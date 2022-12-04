Военнослужащий РФ погиб после того, как заявил о нежелании воевать 

Командующий 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции "ЛНР", российский военнослужащий Виктор Севальнев, погиб на территории Украины после того, как заявил, что не хочет продолжать воевать и ему грозит расстрел, говорится в материале издания The Insider на основе документов, предоставленных редакции главой правозащитного проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Утверждается, что до отправки в Украину Севальнев был заключённым и отбывал наказание в исправительной колонии №3 Калужской области. В эту колонию с целью вербовки на войну несколько раз приезжали представители "ЧВК Вагнера". Таким образом они завербовали сына Севальнева Олега, сидевшего в той же ИК, а позже погибшего в ходе боевых действий. После этого Севальнев сам подписал контракт с Минобороны и отправился на войну, где его прикрепили к военной части 08807 так называемой Луганской народной республики. В ноябре рота Севальнева понесла большие потери, а оставшиеся в живых разбежались.

Как утверждает Владимир Осечкин, 20 ноября Виктор Севальнев позвонил своей жене Лилии и рассказал, что его собираются увезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали. Запись этого разговора правозащитник предоставил изданию The Insider. В нём Севальнев говорит, что "Минобороны расстреливает людей" и что "хотел бы назад", но ему "не дают".

"Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», - это последнее сообщение, которое Севальнев написал жене.

Спустя десять дней представитель Министерства обороны РФ сообщил Лилии Севальневой, что её муж погиб на территории Донецкой области от осколочных ранений и мощного удара по голове, пообещав, что скоро она получит цинковый гроб с телом и документами. На самом же деле, по мнению Владимира Осечкина, военного, с высокой долей вероятности, казнили за дезертирство подчинённых. Как рассказал правозащитник, представитель Минобороны, который осматривал тело погибшего Севальнева, подтвердил, что травмы на его голове могут быть результатом удара кувалдой.

В ноябре в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнера", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что "это не наше дело".

Комментируя гибель Виктора Севальнева, Евгений Пригожин заявил лишь, что тот никогда не был в рядах "ЧВК Вагнера". При этом Владимир Осечкин подчёркивает, что заключённые, которых вербует Пригожин, и не подписывают контракты с ЧВК, а подписывают их напрямую с Министерством обороны России.