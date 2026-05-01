Военную помощь Украине исключили из бюджета США на 2027 год

Администрация президента США Дональда Трампа не включила финансирование военной помощи Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), действующей с 2016 года, в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Об этом сообщил исполняющий обязанности финансового руководителя Министерства войны США Джулс Херст.

Так он прокомментировал вопрос сенаторов на слушаниях в Комитете Сената США по вооруженным силам, верно ли они поняли, что бюджетный запрос не предусматривает средств для USAI.

При этом общий объем обсуждаемых оборонных расходов Соединенных Штатов на 2027 год составляет около 1,5 триллионов долларов, это рекордный уровень, отмечало AP, превышающий текущий на 50%.

Решение Конгресс, как ожидается, примет к началу нового финансового года 1 октября.

Ранее CBS News со ссылкой на знакомых с внутренними оценками американских чиновников сообщили, что с 28 февраля США потратили на операцию "Эпическая ярость" против Ирана около 50 млрд долларов.

По словам собеседников телеканала, сумма в 25 млрд долларов, названная 29 апреля финансовым директором Пентагона Джулсом Херстом, не учитывает поврежденную и уничтоженную технику, а также ущерб военным объектам США.

Как пишет CBS News, большая часть расходов уходит на восполнение боеприпасов.

Кроме того, американские военные потеряли не менее 24-х разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper стоимостью от 30 млн долларов каждый.

Затраты несет не только Пентагон, но и Министерство внутренней безопасности, отметил в разговоре с изданием старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан. По его словам, восстановление арсеналов займет "несколько лет".

28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов были убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани, поражены военные и ядерные объекты страны.

Иран в ответ нанес удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива, а также заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти. Ключевые производители нефти в Персидском заливе были вынуждены резко сократить добычу сырой нефти, что привело к росту цен на топливо.

The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. Bloomberg сообщило, что Центральное командование вооруженных сил США попросило отправить на Ближний Восток гиперзвуковые ракеты Dark Eagle для возможных ударов по Ирану. Axios также писало, что американские военные подготовили план "короткой и мощной" волны ударов по республике, целями которых, вероятно, станут объекты инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выражал обеспокоенность тем, что затяжная война США и Израиля против Ирана может ослабить американскую поддержку Киева. Он отмечал, что Украина изначально не получала достаточно систем ПВО Patriot и ракет к ним. Если война в Иране в ближайшее время не закончится, ожидал Зеленский, и так небольшой пакет помощи Украине "с каждым днем будет становиться все меньше и меньше".

На этом фоне Украина, Финляндия, Италия, Норвегия, Швеция и Британия уже создали коалицию по оборонным закупкам.