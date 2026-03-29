Украинская служба Радио Свобода выпустила фильм-расследование, основанный на большом массиве ранее не публиковавшихся радиоперехватов российских военных во время боев за Киев в марте 2022 года. Записи были получены благодаря Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, Радио Свобода удалось подтвердить их подлинность, систематизировать их и выделить ключевые эпизоды.

Киевская область была частично оккупирована российскими военными с 24 февраля по 31 марта 2022 года. После отступления военных РФ в нескольких освобожденных городах и селах были зафиксированы массовые случаи убийств гражданских украинцев и собраны свидетельства пыток и других военных преступлений военных РФ, напоминает Настоящее Время.

Свидетельства расчленения тел пленных российскими военными появились еще во время войны в Сирии. А уже после вторжения в Украину некоторые российские военные, в том числе генерал-майор Роман Демурчиев, занимающий сейчас должность замкомандующего 20-й общевойсковой армии РФ, лично хвастались родным и сослуживцам пытками, казнями и надругательствами над телами украинских военных, в том числе отрезанием им ушей и других частей тела:

"Спецы" (спецназ) прибыли в Липовку, в Андреевку. Пусть работают. Все, что подозрительно, всех ложат, увозят", – сказано еще в одном перехвате о "зачистках" городов в Киевской области.

"Гражданских допросить, все, что забрали, – сюда!" – командует в другом перехвате после такой "зачистки" военный с позывным "Лис". В ответ ему отвечают: "Да валить их на**й!"

"Наводчику засунуть снаряд в очко и провернуть!": ошибки российских военных

Из радиообмена российских подразделений, пытавшихся захватить украинскую столицу в марте 2022 года, очевидна дезорганизация российских войск, а также то, что они испытывали проблемы со связью и координацией, а также проблемы из-за неисправности техники.

"Как можно ехать и на дороге заглохнуть, б**дь?" – возмущается один из российских военных в перехваченном разговоре.

"Иртыш", я "Амур", устраняю проблему, стрелять не могу!" – докладывает о проблемах с орудием еще один военный.

Военные жалуются на большие потери, нехватку дисциплины среди личного состава и низкое моральное состояние военных, а также на работу собственной артиллерии, которая часто не попадала в цели или била по своим.

"Он хочет понять, как вы про**али 800 метров. Как посчитали?" – спрашивает у подчиненных военный с позывным "Чита Малая".

"Предположительно вина наводчика", – отвечает ему военный с позывным "Самоха".

"Наводчику засунуть снаряд в очко и провернуть этому уе**щу", – отдает распоряжение командир.

"Еще раз так отработаете – закопаю вас на поляне", – предупреждает своих подчиненных-артиллеристов российский военный "Иртыш".

"Все, не попали, "Отлив", хреново, хреново вы сделали", – оценивает стрельбу подчиненных офицер с позывным "Дунай".

Также российские военные в нескольких перехватах рассказывают, что по ним по ошибке бьет российская артиллерия:

"Куда он работает? Куда закидывает, б**дь"? По своим кладем!" – возмущается военный с позывным "Днепр".

В нескольких перехватах российские военные откровенно говорят о грабежах и кражах из домов мирных жителей и жалуются на нехватку продуктового снабжения. Эти перехваты подтверждаются видео, которое лично снял в марте 2022 года в одном из сел Киевской области российский военврач из Бурятии:

"Война, х**и кругом, а мы продукты пи**им, – признается он. – Леха, б***ь Гусев за рулем, во главе, пи**ит продукты".

"Ахмат", только головы не режь!": как проходили "зачистки" украинских городов

Многие радиоперехваты содержат информацию о "зачистках", которые спецназ Росгвардии из Кузбасса и другие подразделения проводили в захваченных Буче и Ирпене. Они искали украинских военных и тех, кто им помогал.

"Отсмотрено 185 адресов, – докладывает военный с позывным "Памир". – Обнаружено и уничтожено три единицы оружия, гладкоствольное, прием. "Коктейль Молотова", 292 бутылки. Обнаружено и уничтожено, прием".

"Обнаружен блокнот снайпера, в нем расчетные таблицы", – докладывает "Вулкан 27" по результатам "зачистки" в Ирпене. – Также обнаружена форма вооруженных сил Украины и черная форма маленького размера".

"Буча, Новое шоссе, найдены документы, жесткие диски, ноутбук, карты военнослужащего батальона "Азов", разведчика", – докладывает "Памир 25" из Бучи.

В поисках украинских военных россияне массово задерживали гражданских украинцев: впоследствии их избивали, допрашивали и пытали, а некоторых – убивали:

"Арес-53", после выполнения задачи сопроводить гражданского в церковь с завязанными глазами", – командует военный с позывным "Гефест".

"Ахмат", только головы не режь, нормально к людям относись, понял?" – говорит один российский военный другому во время радиоперехвата.

"Гражданских – допросить, все, что забрали – сюда", – командует своим подчиненным военный с позывным "Натрий".

"Зачистки" были не только в Буче и Ирпене, но и в других населенных пунктах, в том числе в Андреевке. В этом селе, по данным Радио Свобода, за время оккупации российскими военными были убиты как минимум 14 гражданских.

Журналисты Настоящего Времени говорили с жителями Андреевки, которые были свидетелями преступлений российских военных:

"Е**нуть по Хасавюрту": как россияне в переговорах шифровали украинские города

При этом российские военные вероятно знали, что их могли прослушивать, поэтому важную оперативную информацию нередко передавали в виде шифра или кодовых слов. Так населенные пункты рядом с Киевом, по которым они наносили артиллерийские удары, российские военные обозначали названиями российских городов:

По данным расследования Радио Свобода, одним из подразделений, осуществлявших как "зачистки" гражданских в Буче, так и обстрелы под Киевом, была 64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края под командованием Азатбека Омурбекова.

По данным документов российских военных, верифицированных Радио Свобода, Омурбеков имел позывной "Звено", а позывной "Кама", который также упоминается в перехватах, принадлежал его подчиненному, начальнику артиллерии 64-й ОМСБр.

В одном из перехватов "Звено" (Омурбеков) лично предлагает своим артиллеристам "е**нуть по Хасавюрту" (Макарову). В марте 2022 года от обстрелов со стороны российских военных в городе погибли более десятка гражданских. Омурбеков, по словам российского военнослужащего Даниила Фролкина, также был причастен к расстрелам в Буче: он лично отдавал приказы убивать мирных жителей, у кого были телефоны, а также обстреливать машины, которые пытались проехать по трассе рядом с Бучей, где базировалась на тот момент бригада.

Омурбекову за его военную службу во время оккупации Киевской области было присвоено звание Героя России, он несколько лет возглавлял танковую колонну на параде 9 мая в Хабаровске.

"Мы у**ываем сегодня, у**ываем": как армия РФ отступала из-под Киева

Уже в марте 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Киевской области. После его начала российские военные стали часто жаловаться на потери и шквальный огонь.

"Б*я, по нам долбят конкретно пи***ц!" – жалуется один из военных.

"Е*ашат из-за леса", – докладывает военный с позывным "Факел-2".

"Мангуст", "Мангуст", я "Барсук", убитых грузите!" – сообщает еще один российский военный.

"Как оцениваете по точности стрельбу противника?" – спрашивает военный с позывным "Иртыш" своих подчиненных.

"Пристрелянную", – отвечает тот ему.

"Тут на**й обстрелы и х**ня, б**дь, – жалуется военный с позывным "Чита Малая". – Мы тут что, б**дь, сдохнуть прямо на месте должны?"

В это время в перехватах российские командиры часто срываются на крик: они признают, что дисциплина в подразделениях разваливается.

"Почему на связи 35 минут нет? Вся бригада, б**дь, ищет, дебилы, б**дь, – распекает подчиненных военный с позывным "34-й". – Оглянись вокруг себя, не идет ли там кто! У тебя там люди лазают, на**й. И попробуйте только кто-нибудь спать там лечь, на**й! К тебе уже там группа выдвинулась! 35 минут на связи нет, б**дь! Вы чего думали, погубили технику и можно дрочить? П***а вам завтра, б**дь!"

"Слышь, тварь, а чо ты с первого раза не отвечаешь?" – возмущается отсутствием подчиненного на связи офицер с позывным "Иртыш".

"Я тебе какую задачу ставил? – распекает тот же офицер подчиненного с позывным "Енисей". – Какую задачу ты не выполнил, б**дь? Уже третья задача, когда твоя готовность, б**дь, уже не нужна!"

Несколько радиоперехватов, сделанных в это время, свидетельствуют, что российская армия начала отступление из Киевской области задолго до заявлений российской переговорной группы об уходе из-под Киева в Стамбуле 29 марта 2022 года.

"Я так понимаю, мы у**ываем сегодня, у**ываем", – сообщает военный с позывным "Купол" за несколько дней до объявления.

"Гобой", я "Звено", – сообщает комбриг 64-й бригады Омурбеков в одном из перехватов еще 25 марта. – Борзя начинает движение и выдвигается на Черкесск (зашифрованное название Бородянки)".

Этот перехват – еще одно подтверждение того, что российские войска начали уходить из Киевской области раньше официального объявления о "жесте доброй воли", как отход называли в Кремле, а из-за реального поражения на поле боя. Другое подтверждение нашлось в записной книжке одного из подчиненных Омурбекова, найденной в штабе бригады в Андреевке. В дневнике военного написано, что вывод его подразделения начался именно в ночь с 25 на 26 марта, в день перехвата разговора "Звена" с "Гобоем" выше.

"25 марта. Поспав пару часов, начали собираться к переезду. В три ночи мы уехали", – пишет военный.

"26 марта. Переехали в новое место, – сообщает он на следующий день. – Вернулись в ПГТ Бородянка. Управление роты уже вовсю начало мародерить".

"28 марта. Потихоньку нужно быть собранными в Белоруссию. Комбриг до сих пор вывозит стройматериалы. Кругом все все воруют", – пишет военный.

Еще несколько радиоперехватов свидетельствуют, что российская армия во время отхода продолжала интенсивно и неизбирательно обстреливать города и села Киевской области прикрывая отход своих сил. В одном из перехватов содержится распоряжение офицера "израсходовать" все имеющиеся боеприпасы. Благодаря в том числе этим обстрелам России удалось организованно вывести свои подразделения из-под Киева в конце марта и впоследствии перебросить их на восток и юг Украины.