Военные РФ ударили по Краматорску и объектам "Нафтогаза"

Российские военные ранним утром 19 мая сбросили на Краматорск Донецкой области авиабомбу ФАБ-250, она упала в жилом квартале, шесть человек получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Также утром во вторник были атакованы объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области Украины. В результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования, сообщили в компании "Нафтогаз".

В городе Глухов Сумской области утром 19 мая в результате российской атаки погибли два человека, ещё двое были ранены. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ночь на 19 мая российские военные запустили по Украине 209 беспилотников, из них были сбиты 180, заявили в Воздушных силах ВСУ. Под ударом был в частности Харьков, там пострадали три человека.

В селе Покотиловка Харьковской области погибла 69-летняя женщина, еще три человека пострадали, в том числе ребёнок.

Еще два человека были ранены во время атаки на Днепропетровскую область. По словам главы ОВА Александра Ганжи, военные РФ атаковали три района региона более 20 раз. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о массированной атаке на юг области. По его словам, в Измаильском районе дрон попал в здание склада, повредив кровлю и окна.