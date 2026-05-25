США и Иран продолжают работу над мирным меморандумом

Соединённые Штаты и Иран после сообщений на этих выходных о прогрессе на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения. Прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, подтверждают обе стороны, однако первоначальные прогнозы о том, что документ подпишут уже в воскресенье, не подтвердились. Теперь источники в администрации Дональда Трампа заявляют о надежде на достижение соглашения в ближайшие дни.

В МИД Ирана в понедельник заявили, что стороны согласовали многие пункты меморандума, но его подписание "не является неизбежным".

Издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждает, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального соглашения по возобновлению работы Ормузского пролива, который с начала марта де-факто блокирует Иран. При этом детали еще не согласованы, отмечает газета.

The Washington Post со ссылкой на американского диплоата сообщает, что Белый дом предложил Ирану немедленно открыть Ормузский пролив и восстановить прежние уровни судоходства по нему в течение 30 дней. Кроме того, Иран, США и Израиль должны будут прекратить все военные действия в регионе, в том числе в Ливане.

Иранский источник сказал The Washington Post, что открытие пролива будет поэтапным. В частности, на первом этапе Соединенные Штаты должны разморозить иранские активы на 12 млрд долларов, снять американскую блокаду Ирана и начать разминирование Ормузского пролива.

Американский чиновник сообщил газете, что Иран "ничего не получит, пока не выполнит свои обязательства", а замороженные активы Тегеран сможет вернуть, когда начнет отдавать обогащенный уран.

Вашингтон хочет получить от Тегерана гарантии, что Иран никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, и что иранские запасы обогащённого урана будут утилизированы. Представитель МИД Ирана в понедельник заявил, что готовящийся сейчас к подписанию меморандум не будет включать в себя вопрос о ядерной программе Ирана, однако она станет предметом дальнейших переговоров, если США выполнят свои обязательства.

Об Ормузском проливе чиновник заявил, что Иран не будет взимать плату за проход судов по нему. Однако Тегеран по-прежнему настаивает, что совместно с Оманом должен каким-то образом регулировать проход судов через пролив. Это не согласуется с заявленной позицией США, которые настаивают на свободном проходе судов через пролив.

Днем 24 мая президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что переговоры с Ираном идут "организованно и конструктивно", однако он "проинформировал своих представителей, чтобы они не торопились со сделкой". По его словам, блокада портов Ирана останется в силе, пока не будет подписано соглашение.

Соединённые Штаты и Израиль начали удары по Ирану в конце февраля. Конфликт затронул многие страны Ближнего Востока. С начала апреля действует перемирие, при этом Ормузский пролив остаётся заблокированным, а США блокируют иранские порты.



