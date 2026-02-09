Военные США задержали ещё один танкер теневого флота РФ

Военнослужащие США в понедельник высадились на борту ещё одного судна, предположительно принадлежащего к российскому так называемому теневому флоту, и задержали его. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что американские военные высадились на борт судна Aquila II в Индийском океане. Его преследовали около трёх недель - от Карибского моря до Индийского океана.

В Министерстве обороны (согласно указу президента Дональда Трампа официально употребляется название "Военное министерство") США отметили, что судно действовало "вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями в Карибском море". Судно подозревают в попытке перевести венесуэльскую нефть в Китай в обход санкций. В то же время, в санкционный список оно было включено как часть российского теневого флота. Пока не сообщается, есть ли россияне среди членов экипажа.

К теневому флоту относятся суда, которые перевозят российскую нефть и другие ресурсы и при этом ходят под флагами третьих стран, де-факто, однако, находясь под российским контролем. Сотни таких судов внесены в санкционные списки США, ЕС и Великобритании. В понедельник в частности стало известно, что проект нового, 20-го пакета санкций Евросоюза против России предполагает полный запрет на услуги, связанные с морскими поставками российской нефти, а также внесение в санкционный список ещё 43 судов, которые ЕС считает частью российского "теневого флота". Их общее число вырастет до 640.

В январе американские военные задержали задержали в Северном море танкер Marinera, который в августе 2025 года вышел из Ирана и направился в Венесуэлу. В момент преследования судно перерегистрировали на российскую компанию, а Кремль призывал США прекратить преследование корабля и отправил в Северное море подлодку для сопровождения танкера.

22 января ВМС Великобритании помогли Франции захватить в Средиземном море судно "теневого флота" Grinch. Танкер шел из Мурманска с грузом российской сырой нефти и находился под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины и Канады.

Как пишет британская газета The Sunday Times, Королевский военно-морской флот Великобритании создаст на восточном побережье страны командный центр для контроля судов так называемого теневого флота России в Северном море. По информации издания, ВМС Великобритании будут собирать разведывательную информацию и при необходимости перехватывать такие судна. Для этого учебный центр военно-морского резерва в Гейтсхеде преобразуют в базу, откуда будут управлять флотилией беспилотных катеров в Северном море и Ла-Манше, отмечает "Настоящее Время".

При этом, как отмечает издание, Кремль начал направлять в Ла-Манш и Датский пролив военные корабли для защиты танкеров. В частности, западная разведка фиксировала в этом районе два корабля Балтийского флота России, "Бойкий" и "Сообразительный", а также российский эсминец "Североморск" из состава Северного флота.