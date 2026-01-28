США вывезли из Великобритании капитана нефтяного танкера Marinera

Береговая охрана США вывезла c территории Великобритании капитана и первого помощника подсанкционного нефтяного танкера Marinera (Bella 1), задержанного американскими военными 7 января в Северной Атлантике. Об этом сообщают Русская служба "Би-би-си" и Sky News.

Капитан танкера – 47-летний гражданин Грузии Автандил Каландадзе, гражданство первого помощника – не уточняется. По данным Грузинской службы Радио Свобода, жена и несовершеннолетний ребенок Каландадзе проживают в Батуми.

После задержания судно находилось у побережья Шотландии. Шотландский суд вечером 26 января распорядился приостановить какие-либо действия в отношении капитана и экипажа судна, но 27 января судья отозвал свое постановление, узнав, что капитан и первый помощник уже покинули территориальные воды Великобритании.

Генеральный прокурор Шотландии Рут Чартерис сообщила в суде, что капитан и первый помощник находятся "на борту корабля американской береговой охраны Munro и вышли из территориальных вод Соединенного Королевства". По ее словам, было получено соответствующее письмо от Минюста США, поэтому "они больше не находятся в юрисдикции этого суда". Куда сейчас направляется судно Munro, неизвестно.

После суда адвокат жены капитана заявил, что США "по сути похитили" Каландадзе. Защита обвинила шотландские власти в том, что они больше, чем за две недели "не предприняли никаких эффективных шагов для утверждения своей юрисдикции или защиты законных прав людей, находившихся на борту".

На борту танкера находились 28 человек – 17 граждан Украины, шесть граждан Грузии, три гражданина Индии и два гражданина России. На суде в Шотландии стало известно, что 26 членов экипажа покинули танкер, во вторник они прибыли в отель в Абердине. Пятеро из них решили вылететь в США, остальные – в свои родные страны.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что моряки находятся на пути в Россию. Ранее она заявила, что президент США Дональд Трамп решил освободить россиян в ответ на обращение Москвы. Сам Трамп это сообщение не комментировал.

Рут Чартерис сообщила, что ни один из моряков не попросил власти Великобритании об убежище, они сами принимали решение о своей дальнейшей судьбе.

Танкер Marinera в августе 2025 года вышел из Ирана и направился в Венесуэлу. На момент подхода к венесуэльскому побережью в середине декабря он шёл без флага и считался "безгосударственным". 21 декабря США попытались перехватить судно в Карибском море. В ответ экипаж танкера отключил GPS-трекеры и развернул судно обратно в Атлантический океан.

На четвёртый день преследования судно перерегистрировали на российскую компанию. После этого Кремль призвал США прекратить преследование танкера, направил в США дипломатическую ноту, а потом, по информации СМИ, отправил в Северное море подлодку для сопровождения танкера. Несмотря на это, 7 января американские военные задержали судно. Власти США заявили, что членам экипажа могут быть предъявлены уголовные обвинения.



