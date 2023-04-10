Военный из Читы получил 7 лет колонии за дезертирство

В Чите суд приговорил военного Романа Евдокимова к семи годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщает Второй восточный окружной военный суд.
По данным следствия, 24 ноября Евдокимов оставил свою военную часть, чтобы уклониться от исполнения обязанностей. Через два месяца его задержали сотрудники полиции. Минимальный срок по указанной статье составляет 5 лет лишения свободы, максимальный - 15 лет.
Как следует из базы Читинского городского суда, дело поступило судье 14 марта, приговор вынесли 7 апреля. Для рассмотрения дела суд провел три заседания, включая оглашение приговора.
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