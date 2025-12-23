Военный РФ осуждён пожизненно за нападение на семью в Курской области

40-летний российский военный Дмитрий Стенькин приговорён к пожизненному лишению свободы по делу о нападении на семью в Курской области. Приговор вынес еще 18 декабря 2-й Западный окружной военный, сообщает во вторник "Медиазона".

Об этом преступлении писал весной проект Радио Свобода Сибирь.Реалии.

В ночь на 30 апреля 2025 года в отбитой у ВСУ деревне Гирьи Курской области рядовой Дмитрий Стенькин напал на дом многодетной семьи Лариных. Он застрелил 41-летнюю Олесю, ранил ее мужа Игоря и захватил двух девочек шести и десяти лет. В сообщении суда говорится, что контрактник пытался изнасиловать Олесю Ларину, но столкнувшись с сопротивлением, начал стрелять из автомата.

Детей Стенькин пытался похитить из опасений, что они его опознают. Военный планировал вывезти девочек из деревни под предлогом эвакуации, но его задержали и отправили под стражу.

Дмитрия Стенькина обвиняли по нескольким уголовным статьям, включая убийство двух и более лиц и похищение детей. Первые восемь лет наказания он будет отбывать в тюрьме, после - в колонии особого режима.

Ранее Дмитрий Стенькин был неоднократно судим по делам об изнасиловании, нападении на полицейского, угрозе убийством и уклонении от административного надзора. В одном из приговоров отмечалось, что у него диагностированы "синдром зависимости от алкоголя" и "органическое расстройство личности", пишет "Медиазона".