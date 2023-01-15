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Военный РФ взорвал гранату в Белгородской области, есть погибшие

Граната РГД-5

Российский военнослужащий в субботу взорвал гранату и устроил пожар в воинской части в Белгородской области. По предварительным данным, погибли не менее трёх военных, есть раненые. Об этом сообщают телеграм-каналы "112" и "База".

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошли детонация боеприпасов и пожар, пострадали 10 военнослужащих. О погибших агентство не сообщает, как и о том, что стало причиной взрыва и пожара.

Официальных сообщений о случившемся пока нет.

По информации "Базы", взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. Один из военнослужащих (как пишет "112", командир взвода в звании старшего сержанта) по не установленным пока причинам взорвал гранату РГД-5, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.

По данным "Базы", пострадали 10 человек. Канал "112" пишет о 16 пострадавших и восьми пропавших без вести военнослужащих.

  • В октябре на полигоне в Белгородской области двое военнослужащих – граждане Таджикистана, которые, как утверждают российские власти, записались в армию России добровольно, – открыли стрельбу по другим военным. По официальным данным, были убиты 13 человек, включая двух нападавших. Минобороны России назвало случившееся "терактом".

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