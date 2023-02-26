"Готов лечить, но не в "зоне СВО". Военный врач отказался ехать на фронт

Выпускник военно-медицинской академии из Петербурга 24-летний Денис Васильев в середине прошлого года закончил учебу и при распределении отказался ехать в Украину. Он заявил, что его личные убеждения не позволяют ему участвовать в "военной операции", и подал рапорт об увольнении. Васильева до сих пор не уволили, а теперь еще против него возбудили уголовное дело о невыполнении военного приказа в период мобилизации.

Денис Васильев с детства мечтал стать врачом, а военно-медицинскую академию выбрал из-за того, что там дают отличное медицинское образование.

– Дело не в том, что она военная. Я мечтал стать врачом и стал им. За время учебы в пандемию успел съездить в три командировки во временный госпиталь в Подмосковье. Две из них длились по два месяца. Работал непосредственно в "красной зоне". Лечил от коронавируса других военных. У меня специальность "врач общей практики", – объясняет лейтенант. Вернувшись из командировки, он сам заболел ковидом, но "без особых последствий".

Денис не хочет, чтобы публиковали его фото. Он только что выписался из больницы после операции, его жена до сих пор в стационаре, да и с родителями из-за его отказа ехать на войну теперь большие проблемы.

За работу в "красной зоне" курсанта Васильева наградили медалью Минобороны РФ "За борьбу с пандемией COVID-19". Спустя год против него возбудили уголовное дело.

Выпустился он в начале июня 2022 года, с июля 2022 года – лейтенант медицинской службы, проходит службу в одной из воинских частей Северного флота. В сентябре 2022 года Денис впервые отказался от направления его в "зону СВО"

– Он отказался по личным убеждениям, считая себя не готовым участвовать в боевых действиях по своим моральным качествам, – говорит его адвокат Эльвира Тарасова.

После первого отказа на Васильева составили протокол о грубом дисциплинарном проступке, а в сентябре 2022 года издали приказ о "дисциплинарном наказании" и уволили с военной службы за нарушение условий контракта.

– По сути увольнение и было наказанием. Денис согласился с увольнением, процедура началась. Но практически сразу же вышел указ "о частичной мобилизации", что автоматически сделало любое увольнение с военной службы в России невозможным. В том числе и для Дениса. В этой ситуации у него (и других нежелающих оставаться на службе) остались лишь три основания для увольнения – предельный возраст, состояние здоровья и осуждение к лишению свободы. Ни одно из них нельзя было применить к его ситуации, – объясняет Тарасова. – Командование в то время нашло выход – Денису предложили перевод в самый северный гарнизон России – на Землю Франца-Иосифа.

Васильев с радостью согласился на единственную альтернативу – работать в Северном Ледовитом океане.

– Вопрос был согласован во всех инстанциях, это долгая процедура, и в ноябре 2022 года командование части направило в Минобороны РФ документы о переводе. Однако по неизвестной нам причине 15 декабря 2022 года командование части, не дожидаясь решения министерства, издало приказ о направлении Дениса в "зону СВО", – рассказывает адвокат. – Этот приказ стал полной неожиданностью для Дениса – его перевод на Север должен был произойти со дня на день. Увидев приказ о направлении [в Украину], он отказался во второй раз.

Документы об отказе офицера направиться в Украину командование части тут же направило в военную прокуратуру. Ведомство так же быстро перенаправило их в главное военное следственное управление (военный СК), и уже 20 января военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону возбудил на Васильева уголовное дело по статье 332 часть 2.1 УК РФ (неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях). Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

– На сегодня приказ о переводе [на Землю Франца Иосифа] уже наконец поступил в часть, но его по-прежнему не доводят до Дениса, несмотря на то что он подал рапорт об ознакомлении с ним, – рассказывает Эльвира Тарасова. – Особенность части 2.1 статьи 332 УК РФ в том, что преступление считается оконченным с момента выражения военнослужащим своего волеизъявления. А мой подзащитный выразил свою волю еще в сентябре 2022 года, то есть до того, как в российское законодательство ввело уголовную ответственность за отказ. В декабре 2022 года он лишь подтвердил ее, второй раз отказавшись ехать в "зону боевых действий". Поэтому вопрос о законности его привлечения к уголовной ответственности остается открытым.

По мнению защитника, возбуждение уголовного дела выглядит законно "только внешне".

– Военнослужащий не владыка своей судьбы и должен делать то, что ему прикажет начальник – "беспрекословно выполнять", как указано в уставе. Но не будем забыть, что приказ об отправке был повторным и издан тем же командованием, что и первый. И непонятно, насколько специально он был издан. Ведь то же самое командование раньше согласилось на перевод Дениса на Север и решение военнослужащего [по поводу участия в "СВО"] им было уже известно, он подавал такой же официальный рапорт об отказе, – уточняет Тарасова. – По моему мнению, практика в армии сейчас больше направлена на то, чтобы не искать варианты дальнейшего "применения" отказника-военнослужащего, а привлекать их к уголовной ответственности, "дабы не повадно было". Даже если это касается квалифицированного врача, в которых армия испытывает острую нехватку. Вопрос, насколько целесообразно на практике привлекать к уголовной ответственности военного врача, который мог бы в иных условиях приносить пользу своими знаниями, – вне логики!

Денис повторяет, что хочет и в будущем быть врачом.

– Это моя любимая профессия, к которой я сознательно стремился, для этого много лет учился, – говорит военный врач. – Я готов работать, хочу лечить, но не "в зоне СВО".

Что важно знать

Согласно положению УК отказ от участия в боевых действиях вне "зоны СВО" грозит максимум до 3 лет, а на практике это, скорее всего, будет колония-поселение на меньший срок или еще более мягкое наказание.

– Всем военнослужащим, в том числе и курсантам, стоит помнить, что если отказ от участия в боевых действиях произошел вне "зоны СВО", при этом военнослужащий не покинул часть и продолжает исполнять свои повседневные обязанности, ему, как и Денису, грозит максимум до 3 лет лишения свободы (согласно ч.2.1 статьи 332 УК РФ), – объясняет адвокат Тарасова. – Сейчас еще очень мало судебных решений по этой статье, чтобы делать прогноз по наказанию. Но из тех решений, что известны, наказание назначается в виде отбытия в колонии-поселении. Хотя еще год назад назначение реального срока за впервые совершенное деяние небольшой тяжести было нонсенсом. Если же отказаться от исполнения приказа, связанного с участием в боевых действия, будучи непосредственно в "зоне СВО", данные действия могут попасть под часть 2.2 статьи 332 УК РФ. И тут уже санкция выше – от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как объясняют адвокаты, так называемая "пятнашка" – 15 лет заключения, которыми пугают отказников, возможна, только если речь идет о дезертирстве, и применить ее могут только при определенных обстоятельствах.

– Если, будучи несогласным с приказом, самовольно покинуть воинскую часть, то, в зависимости от конкретных обстоятельств, дополнительно можно "заработать" статью о самовольном оставлении места службы (337 УК РФ), если военный покинул часть "на время". Или статью о дезертирстве (338 УК РФ) – если военный официально признался, что решил распрощаться со службой навсегда. Вот здесь последствия уже суровее, в условиях мобилизации это до 15 лет лишения свободы. Однако если в течение двух дней после оставления места службы, в том числе в "зоне СВО", военнослужащий явился в расположение любых военных органов – военную комендатуру, военную прокуратуру или комиссариат (или если нет другой возможности – в полицию), то его действия в этой части не будут уголовно наказуемыми, – объясняет Тарасова.

Правозащитники предупреждают о том, что в нынешних реалиях никакой военный контракт в России нельзя заключить "на время".

– В настоящее время у военнослужащего нет возможности уволиться с военной службы, если нет трех оснований – предельный возраст, состояние здоровья и осуждение к лишению свободы. Это надо четко понимать – если предлагают подписать контракт о прохождении военной службы "всего лишь на три месяца", то это заведомый обман, – предупреждает Эльвира Тарасова. – Если военный по своим убеждениям не готов к направлению в зону боевых действий, то он должен оценить риски и сопоставить их со своими жизненными целями. Каждый человек несет ответственность за свою жизнь и за принимаемые им самим решения. Выбор тех или иных действий – сугубо личное дело, как и понимание возможных последствий. Надо помнить, что это выбор, и он по-прежнему есть.

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