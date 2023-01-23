Журналисты установили имена более 12 000 россиян, погибших в Украине

Более 12200 россиян погибли в Украине с начала войны, 800 из них - мобилизованные. Об этом сообщает британский канал Би-би-си, который совместно с российским изданием "Медиазона" ведёт поимённый подсчёт умерших.

Журналисты подчёркивают, что при подсчёте они используют только подтверждённые данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.

Наибольшее число погибших - из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Дагестана и Бурятии. Из родов войск наиболее высокие потери несут мотострелковые части, воздушно-десантные войска и добровольческие батальоны.

Би-би-си к концу января стало известно о более 450 погибших в Украине заключённых, завербованных "ЧВК Вагнера". Сообщается, что потери среди них растут очень быстро, и теперь в статистику они входят отдельной строкой.

По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40–60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны. Таким образом, по их мнению, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 24 тысяч человек погибшими.

Центр военно-морского анализа США считает, что общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 110 000 человек. Оценку в 180 тысяч приводит командующий вооружёнными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Потери Украины он оценил в 100 тысяч.